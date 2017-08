VIDEO: Werknemers Amerikaans bedrijf krijgen microchip ingeplant

IVI

2/08/17 - 17u41 Bron: KameraOne

Tony Danna van Three Square Market laat de microchip inplanten. © ap.

video In het Amerikaanse bedrijf Three Square Market in Wisconsin hebben werknemers gisteren de kans gekregen om een microchip te laten inplanten. Het bedrijf is daarmee het eerste in de Verenigde Staten dat de microchiptechnologie aanbiedt aan personeel. De chip werd bij 41 van de 85 medewerkers geïmplanteerd in de hand. Zij kunnen nu zonder kaart aankopen doen, deuren openen en kantoormachines gebruiken. De chip gebruikt dezelfde technologie als contactloze betaalpassen.

