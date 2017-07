Het einde van Paint: Microsoft verwijdert tekenprogramma na 32 jaar

Door lvh

24/07/17 - 12u51 Bron: The Guardian

Het bekende grafische programma Paint verdwijnt. © YouTube.

Computergigant Microsoft heeft aangekondigd dat Paint, het bekende tekenprogramma van Microsoft, geen deel zal uitmaken van de nieuwe Windows-update en dus definitief verdwijnt. Paint was een van de eerste grafische computerprogramma's. Voor velen was het programma ook de eerste kennismaking met de computer.

3D

Microsoft Paint werd in 1985 samen met de eerste versie van Windows gelanceerd. Het was een van de allereerste grafische programma's en werd al snel enorm populair. Paint werd een vast onderdeel van elke Windows-computer. Voor veel mensen staat het tekenprogramma ook gelijk aan de eerste kennismaking met de wondere wereld van de computer.



In april werd echter al duidelijk dat Paint geen lang leven meer beschoren was. Microsoft lanceerde toen de nieuwe Paint 3D, een programma waarmee 3D-tekeningen gemaakt kunnen worden. Hoewel de naam iets anders doet vermoeden, is het programma geen update van de originele Paint en werkt het helemaal anders.