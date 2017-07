Berichtendienst Telegram sluit kanalen extremisten af

Door: redactie

Oprichter van Telegram Pavel Durov. © reuters.

De versleutelde berichtendienst Telegram zegt bepaalde openbare kanalen te hebben afgesloten die volgens de Indonesische autoriteiten aan terrorisme gerelateerd materiaal bevatten. Oprichter Pavel Durov zei dat hier toe is overgegaan nadat Indonesië toegang tot de dienst had afgesloten.

Durov toonde zich ontzet over de afsluiting. Hij zei niets af te weten van een verzoek van Indonesië om fora met "radicale en terroristische propaganda'' af te sluiten. "Telegram is zwaar versleuteld en privacy-georiënteerd, maar wij zijn geen vrienden van terroristen.''



Vanwege de versleuteling is Telegram populair onder sympathisanten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Ze gebruiken chatrooms met honderden gebruikers en voeren ook privégesprekken. Indonesië heeft de grootste populatie moslims ter wereld. Het land kampt met toenemend radicalisme en heeft de samenwerking met omliggende landen opgevoerd om een groeiende aanwezigheid van IS-extremisten in de regio tegen te gaan.