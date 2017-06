"Toestellen van Samsung, Apple en Microsoft steeds moeilijker te herstellen"

SPS

Wie een smartphone, tablet of laptop van Samsung, Apple of Microsoft heeft, zal dat toestel vaak niet zelf kunnen herstellen. Die merken zijn het moeilijkst te repareren of van verbeterde onderdelen te voorzien, zo blijkt uit een studie die Greenpeace liet uitvoeren. De milieuorganisatie roept fabrikanten op om de toestellen duurzamer te maken.

Greenpeace en het gespecialiseerde bedrijf iFixit onderzochten de veertig best verkochte smartphones, tablets en laptops. Elk toestel kreeg een score die uitdrukt hoe lastig het is om een toestel te herstellen. Het gaat dan om de tijd die daarvoor nodig is, de mogelijkheden om het toestel een upgrade te geven door onderdelen te vervangen, en de beschikbaarheid van die onderdelen en handleidingen voor de herstelling.



Fairphone, Dell en HP krijgen een pluim van Greenpeace. Het zijn de enige bedrijven die reserveonderdelen en herstelhandleidingen beschikbaar maken voor het grote publiek. Voor Greenpeace zijn dat voorbeelden van hoe het wel mogelijk is om moderne elektronica te ontwerpen die nog hersteld kan worden. Het Nederlandse Fairphone maakte er zelfs een verkoopargument van: de onderdelen van die smartphone zijn zeer eenvoudig te vervangen zonder gereedschap.



"Anderzijds wordt een aantal producten van Apple, Samsung en Microsoft steeds vaker zo ontworpen dat het moeilijk is voor consumenten om ze te herstellen, wat de levensduur van die toestellen inkort en bijdraagt tot de groeiende berg e-afval", zegt Gary Cook van Greenpeace in de Verengde Staten. De Samsung Galaxy S7 en S8, de paradepaardjes onder de smartphones van het Zuid-Koreaanse merk, kregen de laagste scores bij de telefoons: respectievelijk 3 en 4 op 10.