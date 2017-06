Brandweer, ziekenwagen of politie oproepen kan voortaan via app

Bewerkt door: FT

Wie de brandweer, een ziekenwagen of de politie nodig heeft, kan voortaan gebruikmaken van een app: 112 BE. Grootste voordeel: dankzij de nieuwe toepassing weten de hulpdiensten onmiddellijk de exacte locatie van wie hulp inroept. "Dit gaat letterlijk levens redden", benadrukte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bij de voorstelling.

In een noodsituatie telt elke seconde en dus is de plaats waar iemand in nood zich bevindt, van groot belang. "In die omstandigheden slaat de paniek vaak toe. De stress is soms zo groot dat mensen niet meer in staat zijn hun naam te spellen, laat staan dat ze correct kunnen doorgeven waar ze zich bevinden", aldus minister Jambon. De nieuwe app moet dat probleem naar het verleden verwijzen. Dankzij de applicatie weten de hulpdiensten immers exact waar de oproeper zich bevindt, met elke 30 seconden de mogelijkheid tot een update. De app biedt nog meer mogelijkheden. Naast de identiteit krijgt de hulpcentrale onmiddellijk de medische gegevens, zoals de bloedgroep of eventuele gezondheidsproblemen, vult minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan. Die informatie kan je immers zelf invullen bij de installatie van de app.

Chatfunctie

De operator kan voorts ook een realtimechat opstarten, in de eerste plaats voor doven en slechthorenden. Op de chatfunctie is de mogelijkheid van een vertaling voorzien via Google Translate. In geval van dataverlies, wordt overgeschakeld op sms.



Bij het begin van de oproep kan de persoon in nood trouwens meteen aangeven welke hulpdienst hij nodig heeft. Minister De Block merkt nog op dat ook artsen een beroep kunnen doen, wanneer ze te maken krijgen met agressie tijdens huisbezoeken.



De app werkt enkel in België. Hij is terug te vinden in de Play Store (Android) en de App Store (Apple). Noodnummer 112 blijft bereikbaar.