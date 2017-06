Plan: "Smartphone verboden voor kinderen onder de 13"

MVDB

Colorado Wordt de verkoop van smartphones aan kinderen jonger dan dertien aan banden gelegd in Colorado? Initiatiefnemers zijn druk bezig 300.000 handtekeningen te verzamelen omdat het parlement van de Amerikaanse staat dan de petitie in overweging moet nemen en er eventueel een debat over kan voeren.

De petitie wil dat winkelverkopers aan klanten gaan vragen of de smartphone bedoeld is voor jonge kinderen. Winkels zouden hierover maandelijks verslag moeten uitbrengen aan de belastingsdiensten. Indien het verbod niet wordt nageleefd, volgt een boete van 500 dollar.



Parents Against Underage Smartphones

Tim Farnhum bracht de campagne op gang. Hij is anesthesist, professor en vader van vijf kinderen met een leeftijd tussen de elf en negentien. De door hem gestichte Parents Against Underage Smartphones meent dat veelvuldig smartphonegebruik dezelfde proporties aanneemt als andere verslavingen als alochol en roken. "Kinderen spelen niet meer buiten en zitten in de plaats te swipen. Ze missen zo essentiële ontwikkelingsstadia", verklaarde hij aan CBS Denver. Plaatselijke politici staan niet meteen te springen om het initiatief in een wetsontwerp te schrijven. Zij prefereren goeie afspraken binnen het gezin boven een eventuele wet.



Amerikaanse pedagogen publiceerden vorig jaar nieuwe richtlijnen over het gebruik van smartphones, tablets en computers bij jonge kinderen. Een uur per dag is wat hen betreft het maximum. Ouders moeten er op toezien dat het gebruik niet ten koste gaat van rusttijd of beweging.