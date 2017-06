Leverancier verklapt: "De nieuwe iPhone is waterdicht en laadt draadloos op"

Door: ep

15/06/17 - 12u09 Bron: The Verge, The Next Web

© Apple.

Wistron, een toeleverancier van iPhone, heeft bevestigd wat fans al lang willen horen: het nieuwe toestel van Apple zal nog meer waterproof zijn dan vorige modellen dankzij draadloos opladen. De Indiase fabrikant werkt aan de iPhone 7SE, maar de iPhone 8 zal over dezelfde nieuwe eigenschappen beschikken, menen experts.