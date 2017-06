Waarom modemerken op de smartwatch duiken

Door: redactie

16/06/17 - 08u00 Bron: Tweakers.net

© Fossil.

Tweakers.net Diesel, Emporio Armani, Fossil, Michael Kors, Tommy Hilfiger en Hugo Boss. Het klinkt als de plattegrond van een veel te duur winkelcentrum, maar het zijn enkele van de namen van merken die dit jaar met smartwatches komen. Waarom verschijnen die juist nu andere merken zich terug lijken te trekken uit de smartwatchmarkt? Vijf redenen.

Het is eigenlijk een gekke ontwikkeling: net nu techfabrikanten het rustiger aan doen met de ontwikkeling van smartwatches, gaat Google een samenwerking aan met makers van klassieke klokjes en komt er een golf aan van smartwatches van modemerken. Maar natuurlijk gaat het om experimenten: hoewel het merk op de behuizing anders is, en de afwerking en het materiaalgebruik wellicht verschillen, blijft een van de grootste twijfels rondom smartwatches immers in stand. De smartwatch is een schitterende uitvinding, maar niemand heeft het grote probleem gevonden waarvoor het de oplossing is.

1 - Smartwatch werd een sporthorloge Een smartwatch maken is nog iets anders dan iets ontwerpen dat veel mensen als sieraad dragen. Een bekend voorbeeld daarvan is de eerste Galaxy Gear van Samsung uit 2013, die je onmogelijk kunt aanmerken als een stijlvol horloge. Ook de eerste Pebble van rond diezelfde periode heeft een weinig modieus uiterlijk. Omdat veel mensen die graag sporten, daarbij niet hun veelal best grote smartphone bij zich willen hebben, is er een duidelijke nichemarkt voor sportaccessoires. De horloges die moesten dienen als gadget of als sieraad, waren niet succesvol genoeg, terwijl de sportaccessoires wel een publiek aan zich wisten te binden.

2 - Fabrikanten gingen toch op het uiterlijk letten Van alle horloges uit de begintijd van Googles besturingssysteem Android Ware trok Motorola's Moto 360 veruit de meeste aandacht, niet toevallig de smartwatch die dankzij zijn ronde scherm en styling het meest deed denken aan een 'gewoon' horloge. In deze trend kwamen technologiebedrijven met meer smartwatches met zo'n klassieke uitstraling. De LG G Watch R deed denken aan een duikershorloge en Huawei spande de kroon met de klassiek uitziende Huawei Watch.



Bekijk hier alle smartwatches op de Tweakers-pricewatch.





© Michael Kors.

3 - 'Tech-y' smartwatches doen het niet goed Dat Apple zijn Watch niet langer zag als sieraad, bleek ook uit het schrappen van zijn ontiegelijk dure Apple Watch Edition. Het gouden, slimme klokje van meer dan tienduizend euro keerde niet terug bij de tweede versie van de smartwatch. Het leidde tot de onvermijdelijke conclusie dat de techbedrijven de smartwatch vooral gingen zien als sportaccessoire. Het relatieve succes van sporthorloges van merken als het Nederlandse TomTom en Garmin zal daar ook aan bijgedragen hebben.