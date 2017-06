"De paters gaan goed kunnen zien waar ze het stof moeten afdoen": voor het eerst dronebeelden in tv-mis

Dimitri Berlanger

1/06/17 - 16u12 Bron: eigen berichtgeving

© screenshot.

video Deze zondag worden voor het eerst dronebeelden gebruikt tijdens een tv-mis in Vlaanderen. Die primeur is weggelegd voor de basiliek van Grimbergen.

"We hebben zowel binnen als buiten beelden gemaakt. We zijn binnenin wel helemaal tot in de nok van de kerk gevlogen. De paters gaan goed kunnen zien waar ze het stof moeten afdoen", lacht VRT-regisseur Jan Thijs.