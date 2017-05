Video's onthullen hoe zelfrijdende auto wereld 'ziet'

sam

30/05/17 - 21u57 Bron: TechCrunch, Mashable

video Wat gaat om in het 'brein' van een zelfsturende auto wanneer hij vlotjes hindernissen ontwijkt, gevaren inschat en bochten neemt? 3D-mappingbedrijf Civil Maps toont het in een opmerkelijke video.

Het bedrijf, waarin autobouwer Ford vorig jaar fors investeerde, toont echte camerabeelden in combinatie met een visuele voorstelling van de gegevens die de wagen registreert. Die data komen binnen via laserdetectiesysteem LiDAR, camera's, radars en andere technologie. Je ziet de beelden apart maar ook over elkaar, waarbij bijvoorbeeld opvalt hoe de auto de rijstroken van elkaar onderscheidt.

De testauto haalde afgelopen april snelheden tot 70 mijl per uur (112 km/u) op snelwegen in Plymouth, in de Amerikaanse staat Michigan. De beelden werden gedeeld door productmanager Anuj Gupta van Civil Maps, die erover schreef in Medium om het kunnen van het bedrijf in de kijker te zetten.



Ze deelde ook deze leerrijke video over hoe de sensoren en mapping werken om het automatische rijsysteem van de nodige info te voorzien om zo goed te rijden als een mens.