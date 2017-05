Belgische banken en telecom maken komaf met kaartlezers en tokens

Door: redactie

30/05/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video Kaartlezers, tokens en andere ingewikkelde manieren om veilig in te loggen op online bankapplicaties of webwinkels, worden binnenkort overbodig. De vier grootbanken en drie grote telecomspelers in ons land lanceren vandaag de mobiele applicatie 'itsme', een soort digitale identiteit die het inloggen gevoelig moet vergemakkelijken. Volgens minister van Telecom en Digitale Agenda Alexander De Croo is ons land hiermee "absoluut uniek in de wereld".

De app werd ontwikkeld door het consortium Belgian Mobile ID. Daarin bundelen grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING hun krachten met telecomoperatoren Orange, Proximus en Telenet. 'Itsme' vervangt alle wachtwoorden, gebruikersnamen, tokens en kaartlezers door een soort digitale identiteit, waarmee smartphonegebruikers onder meer online kunnen bankieren en winkelen.



De app is vandaag voorgesteld in aanwezigheid van telecomminister Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA). Die laatste verzekert dat 'itsme' veilig is, en zaken als identiteitsfraude zo goed als uitsluit. Het systeem werkt op basis van een persoonlijke geheime code van vijf cijfers. Voor smartphones die het ondersteunen, is het ook mogelijk om de vingerafdruk te scannen. "Als minister van Veiligheid heb ik deze app met veel scepcis bestudeerd. Weten wie iemand is, daarmee begint elk veiligheidsbeleid. 100 procent veiligheid bestaat niet, maar we kunnen wel alle parameters zo zetten, dat de veiligheid het hoogst mogelijke niveau haalt. Dat is hier gebeurd", meent de minister.



Ook op het vlak van privacy, stellen zich volgens de ontwikkelaars geen problemen. "In 99 procent van de gevallen is er geen uitwisseling van gegevens", zegt de CEO van Belgian Mobile ID Kris De Ryck. "Als er dan toch gegevens worden uitgewisseld, bijvoorbeeld als er een pakje wordt afgeleverd, dan verschijnt dat heel duidelijk op je scherm. 'Itsme' gebruikt die gegevens daarna niét meer, ook niet voor commerciële doeleinden", verzekert hij. "Als je je smartphone verliest, of hij wordt gestolen, kun je de app laten blokkeren via de website of de helpdesk van Belgian Mobile ID, een beetje zoals bij een bankkaart", legt De Ryck nog uit.