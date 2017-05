Nick en Frederiek doen het 84 keer per week en u?

Door: redactie

Vier koppels houden voor Het Laatste Nieuws een week lang hun smartphone-dagboek bij. Hoe vaak halen ze hun smartphone boven om elkaar iets te laten weten? Vandaag Nick (30) en Frederiek (35) uit Ledeberg. Balans na zeven dagen: 84 keer.

Nick De Vuyst en Frederiek zijn zeven jaar samen. Ze leerden elkaar kennen op het openbaar vervoer, al sloeg de vonk pas echt over tijdens het uitgaan. Frederiek was toen nog smartphone-analfabeet. Het was Nick die hem introduceerde in de wereld van de apps, Facebook, en Instagram. Nu staan ze bijna voortdurend in contact met elkaar - ook tijdens hun werk.



Voor Het Laatste Nieuws registreerden Nick en Frederiek een week lang hun smartphonegedrag. Gespreid over zeven dagen ziet dat er zo uit: zeventig sms-berichten, twaalf telefoontjes, één Facebookpost waarin Nick Frederiek tagde en één Whatsapp met foto's. Totaal aantal keer dat de smartphone in naam van de liefde werd bovengehaald: 84.



"Ik zou de smartphone niet meer weg kunnen denken tussen ons", zegt Nick. "Als we uit werken zijn, vinden we het fijn elkaar overdag 'ns te horen. Vaak is dat maar voor kleine dingen. Om te vragen hoe het gaat. Om te zeggen 'ik zie je graag'. Om te weten wat er van de winkel meegebracht moet worden. Om te overleggen wat we koken. Of om raad te vragen. Deze week nog. Ik shopte. Ik heb Frederiek een selfie gestuurd, en gevraagd wat-ie ervan vond."



"Soms foeteren we er ook wel eens op. Of ergeren we ons eraan. Altijd bereikbaar zijn voor iedereen: soms hoéft het ook niet zonodig. Onderling hebben we er gelukkig goeie afspraken over. Nooit in bed, nooit aan tafel." De favoriete emoticon van Nick en Frederiek? Het klassieke rode hartje.



De smartphone is uit ons leven, en uit de liefde, niet meer weg te denken. Om uit te zoeken hoé hard de smartphone ons liefdesleven beïnvloedt, ging Het Laatste Nieuws praten met 2.000 Vlamingen. De resultaten: vier weken lang, vanaf 20 mei, telkens op zaterdag, in de vernieuwde weekendkrant.



