Zo groot is de impact van de smartphone op ons liefdesleven

Sabine Vermeiren

19/05/17 - 19u30 Bron: Eigen berichtgeving

Meer dan de helft van de Vlamingen heeft een smartphone. De impact daarvan is enorm. Op ons werk, in ons dagelijks leven en in de liefde: de smartphone is overal. Als we daten, als we praten, als we het uitmaken, zelfs als we vrijen: onze smartphone is bondgenoot nummer één. Aan de hand van onderzoek bij 2.000 Vlamingen brengt Het Laatste Nieuws in kaart hoe dat precies zit. Hoé hard benvloedt de smartphone ons liefdesleven?



8% praat ruzie liefst uit op sms of Messenger Bijna 1 op de 10 Vlamingen verkiest de smartphone boven een goed gesprek aan de keukentafel wanneer er met de partner een ruzie uit te praten valt of wanneer er iets goedgemaakt moet worden. Vooral jongeren, twintigers en dertigers kiezen ervoor. Hoe ouder de Vlaming, hoe meer hij het oogcontact in een gesprek apprecieert. In de categorie van de 55-plussers is het nog maar 4 procent dat aangeeft liefst ruzies uit te vechten in tekstberichten.

