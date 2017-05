"Hey machine, is de was bijna klaar?": wasmachine, koelkast én iPhone zouden Google Assistant krijgen

bewerkt door: sam

17/05/17 Bron: Tweakers.net

multimedia "Verhit de soep twee minuten op maximale kracht": wie liever praat dan knopjes te bedienen, kan binnenkort spreken tegen zijn oven en andere huishoudtoestellen. En wel via Google Assistant, dat op weg zou zijn naar toestellen van General Electric én de iPhone van concurrent Apple.

Volgens Bloomberg werd de spraakassistent al aangepast aan iOS en verschijnt hij mogelijk vandaag tijdens Googles eigen ontwikkelaarsconferentie I/O. Volgens een betrouwbare bron van Android Police komt voorlopig alleen de VS aan de beurt.



Google zou de spraakassistent ook gaan integreren in keukenapparaten van General Electric, zoals vriezers, koelkasten, ovens en wasmachines. Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld zeggen de oven aan te zetten en een temperatuur in te stellen, of vragen of het wasprogramma is voltooid. Een woordvoerder van Google wilde geen commentaar geven op vragen van Bloomberg.



Google Assistent concurreert met Apples Siri en Amazons Alexa. Hij komt later dit jaar ook naar tv's en auto's.