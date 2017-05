Nachtelijke storing op Telenet-netwerk

Bewerkt door: mvdb

17/05/17 - 08u50 Bron: Belga

In heel Vlaanderen kunnen Telenet-klanten afgelopen nacht problemen ondervonden hebben tijdens het tv-kijken.

Ook in bedrijven was hinder mogelijk, nadat "er iets verkeerd was gelopen bij geplande werken in het netwerk", aldus Telenet. De problemen duurden van middernacht tot 5.00 uur 's ochtends.



Volgens de onderneming konden mensen thuis gewoon tv-kijken, surfen en vast en mobiel bellen. "De impact voor residentiële klanten bleef beperkt tot interactieve diensten van digitale televisie: video-on-demand, terugkijk-tv en de Yelo Play-app", aldus woordvoerster Isabelle Geeraerts.



In bedrijven met een specifiek telefonieproduct ("een niet-redundante PRI VOICE dienst") konden er ook problemen zijn.



Het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen had te kampen met de problemen. Het hospitaal was afgelopen nacht niet telefonisch bereikbaar.