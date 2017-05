900.000 dollar om één iPhone te ontsleutelen? FBI had het ervoor over

Bewerkt door: FT

8/05/17 - 22u45 Bron: ANP

Het echtpaar viel op 2 december 2015 een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap binnen en schoot er veertien mensen dood. Zestien anderen raakten gewond. OokMalik en Farook werden door de politie doodgeschoten. © ap.

De Amerikaanse dienst FBI heeft vorig jaar bijna een miljoen dollar betaald om een iPhone te laten ontsleutelen. Dat meldt CNBC vandaag. Het betrof een iPhone 5c van de man die in San Bernardino een terreuraanslag pleegde.

De telefoon was versleuteld en de FBI had Apple om hulp gevraagd, maar de iPhone-maker weigerde te helpen omwille van privacyredenen. Uiteindelijk schafte de FBI speciale software aan. Volgens senator Dianne Feinstein voor een bedrag van 900.000 dollar. Ze noemde het bedrag in een ondervraging van James Comey, de FBI-directeur. Wie, of welk bedrijf, het toestel precies heeft gekraakt, is niet bekendgemaakt.



Bij de aanslag in San Bernardino kwamen in 2015 14 mensen om het leven, doordat een geradicaliseerd echtpaar het vuur opende in een overheidsgebouw. Het stel kwam uren later om het leven bij een vuurgevecht met de politie.