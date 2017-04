"Je gaat toch niet op restaurant om je kinderen te begluren?"

JOYCE MESDAG EN LIEVE VAN BASTELAERE

Een West-Vlaams restaurant denkt het ei van Columbus gevonden te hebben: ouders krijgen er een iPad waarmee ze hun kinderen in de speelhoek in de gaten kunnen houden. Pedagogen zijn allesbehalve fan. "Regel dan liever een babysit."

Vincent Duvelier en Ann-Sophie, de uitbaters van restaurant Café Passé in Wevelgem, hebben nu ook het pand ernaast gekocht om er cocktail &- streetfoodbar Calavera in onder te brengen. "Een hippe plek waar je als dertiger of veertiger kan afspreken met vrienden, om iets te drinken of te eten", zegt Vincent. "Dat kan zonder kinderen uiteraard, maar je kan ze net zo goed meebrengen." Want Calavera heeft een uitgebreide speelhoek, met speelmatten en klim- en klautertoestellen. "Een beetje afgescheiden van de rest van het restaurant, zodat ook wie zonder kinderen komt, rustig kan genieten. Naast de speelhoek zijn maar enkele tafeltjes. Wie elders in het restaurant een plaatsje gevonden heeft, krijgt een tablet. Daarop worden beelden getoond van een camera die het wel en wee in de speelhoek filmt. "Zo zijn ouders meteen gerustgesteld als ze even op de tablet gekeken hebben", meent Vincent.





Doodjammer "Als je dat als ouder een leuke manier vindt om op restaurant te gaan en als je dat pedagogisch verantwoord vindt, moet je dat vooral doen. Maar ik vind het doodjammer", zegt pedagoge Marijke Bisschop. "Ik vind dat je moet kiezen. Als je een gezellig uitje wil met z'n tweetjes, zoek je toch gewoon een babysit? De kinderen vinden dat best leuk: ze krijgen 's avonds nog een extra verhaaltje en liggen lekker in hun eigen bedje. Als je ze meeneemt op restaurant, keren ze vaak te laat terug naar huis en worden ze moe en lastig."



"Bovendien heb ik nog nooit een kind gezien dat een halfuur lang rustig met de Lego-blokjes blijft spelen in de speelhoek. Om de tien minuten lopen de kinderen uit hun hoekje om hun ouders te zoeken. En dan willen ze proberen om op die iPad te spelen natuurlijk. Als ze wél in de speelhoek zijn, zie je als ouder vanop de tablet voortdurend nare dingen gebeuren, zoals tikken die uitgedeeld worden. Ik vind zo'n etentje met een iPad een bijzonder onrustige aangelegenheid. Trouwens, zo'n ding op tafel doe je gewoon niet. Dan moet je wéér niet met elkaar praten, want de tablet gaat met alle aandacht lopen."