"Smartphone is gemáákt om u verslaafd te krijgen"

22/04/17

De smartphone verslavend? We weten het allemaal. Maar een Amerikaanse onderzoeker stelt nu onomwonden dat de fabrikanten ons bewust verslaafd máken.

In zijn toepasselijk getitelde boek 'Superverslaafd' wijst psycholoog Adam Alter (New York University) vooral de apps van sociale media met de vinger. "Neem de like-knop op Facebook. Die is toegevoegd omdat hij inspeelt op een belangrijke behoefte: weten wat andere mensen van ons vinden", zegt hij in de Nederlandse krant De Telegraaf. Telkens als we een bericht plaatsen, checken we hoe erop gereageerd wordt - en halen we dus om de haverklap onze smartphone boven. Omdat de techbedrijven hun apps continu updaten, blijven we ze ook gebruiken én krijgen we zodoende meer advertenties te zien.



Tot slot blijft het niet bij visuele prikkels. Denk maar aan de trillingen die je voelt en de geluiden die je hoort bij ieder bericht en elke melding. Ook dát werkt verslaving in de hand.