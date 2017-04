Elon Musk wil menselijk brein koppelen aan computers

Door: redactie

Elon Musk, de CEO van Tesla, heeft zijn nieuwe start-up Neuralink toegelicht. Neuralink werkt aan technologie die in menselijke hersenen kunnen ingeplant worden.

Een maand geleden raakte bekend dat de Tesla-CEO het brein was achter Neuralink, maar toen wilde Musk nog geen verdere commentaar kwijt.



Zware hersenletsels

In een interview met de website Wait But Why vertelt hij nu dat hij met Neuralink een product op de markt wil brengen dat hulp moet bieden aan mensen met een zwaar hersenletsel. De technologie zou binnen vier jaar gebruiksklaar zijn.



Tred houden met AI

In een later stadium wil Neuralink ook draadloze hardware ontwikkelen en implementeren in het menselijke brein zodat gezonde mensen en computers met elkaar kunnen communiceren. "Dat is nodig als we als mensheid het tempo van kunstmatige intelligentie willen bijhouden", zei Musk op een conferentie vorig jaar.



Musk schat dat die hardware binnen een tiental jaar beschikbaar zal zijn. Alles zal afhangen van de regelgeving door de overheid en hoe goed het project presteert bij mensen met een hersenletsel.