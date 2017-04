Google blokkeert Burger King-reclame die stemassistent activeerde

Door: redactie

13/04/17 - 09u11 Bron: ANP/BuzzT

© photo news.

Burger King heeft met een slimmigheidje de telefoons van televisiekijkende Amerikanen weten te activeren. In een nieuwe reclame schakelde het opzettelijk de stemassistent van Google in door het bekende commando 'ok Google' te gebruiken.

In de commercial zegt een Burger King-medewerker dat een reclame van vijftien seconden niet lang genoeg is om uit te leggen wat een Whopper Burger is. "Ok Google, what is a Whopper Burger?", vraagt hij vervolgens. Volgens The Verge reageerden smartphones hierop en zorgde het stemcommando ervoor dat er informatie van de Wikipedia-pagina van de Whopper werd uitgesproken.



Google greep binnen drie uur in en heeft zijn software nu zo aangepast dat het niet meer reageert op de bewuste commercial. Gebruikers kunnen nog wel zelf aan hun telefoon vragen wat een Whopper is.