Drie sport-wearables waar je echt gezonder van wordt

Tweakers.net Voor hun dagelijkse loopje grijpen meer en meer gebruikers naar een sporthorloge of een fitnesstracker. Hier zijn de drie belangrijkste van het moment.

Als accessoire voor een brede consumentengroep komen smartwatches er maar niet, maar de fabrikanten weten onderhand wel wie hun èchte doelgroep is: zij die een smartwatch nodig hebben voor hun sportactiviteit. Samsung had duidelijk die doelgroep voor ogen toen het eind vorig jaar de Gear S3 op de markt bracht: een toestel met een ingebouwde hartslagmeter, bewegingsmeter, stappenteller èn zelfs slaapmonitor. Er zit een gps ingebouwd, en het ding is waterdicht: je kunt er dus door weer en wind mee rennen. Met de ingebouwde Spotify-app kun je, als je tenminste Bluetooth-oortjes hebt, compleet zonder smartphone op pad.

Xiaomi Mi Band 2 (€ 134)

De Mi Band 2 van het Chinese Xiaomi is geen echt sporthorloge, en heeft voor een niet gering deel van zijn functies dus de draadloze verbinding met een smartphone nodig. Maar wat hij wèl gewoon autonoom kan is je sportactiviteiten bijhouden: er zit een degelijke hartslagmeter, bewegingsmeter, stappenteller en calorieënteller in. Het belangrijkste nadeel voor sportgebruik is dat hij geen ingebouwde gps heeft, zodat hij je route niet bijhoudt.