Computerverkoop kent grootste daling in 10 jaar

12/04/17 - 15u18 Bron: Belga

De wereldwijde verkoop van pc's is in het eerste kwartaal van dit jaar onder de 63 miljoen exemplaren gezakt. Dit gebeurde voor het eerst in 10 jaar tijd. Wereldwijd kromp de markt met 2,4 procent en de Europese afzet ging met 6,9 procent achteruit in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Amerikaans onderzoeksbureau Gartner.