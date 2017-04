Zo word je niet buitenshuis gehackt

Door: redactie

11/04/17 - 12u10

© anp.

Technologie Nood aan een Facebook-update? Heel wat gebruikers loggen dan snel in op een publiek wifi-netwerk. Maar dat kan een broeihaard van computervirussen zijn, of die verder deftig uitziende persoon die verderop op zijn laptop zit te tokkelen is misschien een hacker die uit is op je gegevens. Hoe bescherm je jezelf daartegen?

Heel wat gebruikers klappen kwansuis hun laptop open, of halen hun smartphone of tablet uit hun tas, in de buurt van een publieke wifi-hotspot, zoals die van een koffiebarretje of een hotel. Maar ze vergeten dat vaak dan ze niet de enigen zijn: je deelt zo'n netwerk meestal met tientallen andere mensen. En dat kan beveiligingsproblemen geven: een andere computer die op het netwerk zit kan bijvoorbeeld geïnfecteerd zijn met een virus, hackers kunnen malafide software achterlaten op je computer die later wordt gebruikt om bijvoorbeeld je bankgegevens aan je te ontfutselen. Hier zijn vier manieren om jezelf zo goed mogelijk te beschermen als je buitenshuis bent.

1 / Bezoek allen geëncrypteerde websites Alles wat je doet op een publiek wifi-netwerk kan in principe worden meegelezen. Ga daarom alleen op sites waarvan het adres begint met "https://" in plaats van "http://". Die extra 's' geeft aan dat alle informatie die via de site wordt gestuurd geëncrypteerd is, en dat dus geen buitenstaander ze kan lezen. Dat wil niet zeggen dat het aan te raden is om je bankzaken te regelen op een publiek netwerk: webbankingsites hebben allemaal encryptie, maar een handige hacker kan ondertussen wel een stuk malafide software ('malware') hebben geïnstalleerd waarmee hij alles kan zien wat je intikt - inclusief eventuele wachtwoorden.

2 / Schakel delen uit Windows en Mac OS X laten allebei in niet geringe mate toe dat de gebruiker bestanden, printers en andere dingen deelt met de computer van een andere gebruiker op datzelfde netwerk. Maar op een publieke hotspot kan dat tegen je worden gebruikt. Vink dat dus uit (bij Windows: onder 'Netwerkcentrum', bij Mac, onder 'Systeemvoorkeuren') wanneer je buitenshuis bent.