Test-Aankoop verliest eerste strijd tegen Apple over iPhone

6/04/17

De Franstalige rechtbank van koophandel in Brussel heeft de klacht van consumentenorganisatie Test-Aankoop tegen de Amerikaanse technologiereus Apple afgewezen over de echte opslagcapaciteit van de iPhone. Dat bericht de krant L'Echo vandaag. Test-Aankoop verliest dus de eerste juridische strijd, maar zal in beroep gaan.