Samsung-smartphone die je uitvouwt tot tablet uitgesteld

5/04/17 - 00u06 Bron: Tweakers.net

Samsung stelde onlangs de Galaxy S8 Plus en S8 voor. © ap.

Smartphones Wie uitkijkt naar een smartphone die je kan uitvouwen tot een tablet zal nog even geduld moeten oefenen. Samsung stelt de lancering van de vouwbare smartphone uit tot 2019, terwijl geruchten eerder spraken van dit jaar. Dat meldt Tweakers.net.

Volgens eerdere berichten zou Samsung willen dat het apparaat in gevouwen toestand maximaal tien millimeter dik is. Als het scherm drie millimeter meet, is dat dubbelgevouwen al zes millimeter, waarbij voor de overige componenten zoals de accu maar vier millimeter overblijft. De fabricatie is dus hele uitdaging, en bovendien zou de fabrikant graag een drukgevoelig scherm en vingerafdrukscanner in het scherm stoppen.