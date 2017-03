Samsung plant heruitgave van Galaxy Note 7

Door: redactie

De Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung is van plan om de zwaar gecontesteerde smartphone Galaxy Note 7 opnieuw op de markt te brengen. Vorig jaar was er nog een grote terugroepactie van dit model nadat bleek dat bij sommige toestellen de batterij was ontploft.