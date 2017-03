Apple komt met concurrent voor Snapchat en Instagram

Door: FT

technologie Na de lancering van een rode iPhone 7 en iPhone 7 Plus, heeft Apple vandaag ook een nieuwe app aangekondigd. 'Clips' wil de concurrentie aangaan met onder meer Instagram en Snapchat en maakt het vanaf april mogelijk zelf korte videoclips te maken. Enig verschil: 'Clips' is géén sociaal netwerk.

Suggesties

Beelden kunnen worden opgeleukt door middel van geanimeerde bijschriften, filters, tekstballonnen, geluidsopnames, emoticons,... De app beschikt daarnaast over tientallen liedjes die onmiddellijk de lengte aannemen van de gemaakte beelden. Het kan haast niet makkelijker. Of toch wel: 'Clips' herkent gebruikers in het filmpje en stelt automatisch voor de beelden met die mensen te delen of doet suggesties wie het filmpje zou kunnen interesseren.



De app zal begin april beschikbaar zijn voor iPhone en iPad. Om 'Clips' te kunnen gebruiken heb je minstens een iPhone 5s nodig. De iPhone 5 en iPhone 5c vallen dus uit de boot. 'Clips' zal daarnaast enkel werken met iOS 10.3, een update die Apple de komende weken zal doorvoeren.