Telecomwaakhond betrapt vier operatoren die prepaid-registratie niet respecteren

20/03/17

strijd tegen terreur Telecomregulator BIPT heeft bij controles vastgesteld dat vier gsm-operatoren de verplichtingen rond registratie van prepaidklanten niet respecteren. "Er werden pv's opgesteld en de dossiers zijn in behandeling bij het parket van Brussel", zegt een BIPT-woordvoerder. Minister van Telecom Alexander De Croo wijst erop dat operatoren boetes of zelfs een schrapping van hun vergunning riskeren.

In het kader van de strijd tegen terrorisme wil de regering het onmogelijk maken om anoniem met de gsm te bellen. Tot voor kort was dat met prepaidkaarten nog mogelijk, maar de regering voerde een verplichte identiteitsregistratie in. De operatoren krijgen tot eind juni de tijd om al hun klanten te identificeren. Kopers van nieuwe simkaarten moeten nu al geregistreerd worden.

Dat blijkt nog niet overal op punt te staan, zo stelde VTM Nieuws vast. Journalisten kochten prepaidkaarten en stelden vast dat je nog steeds probleemloos kan bellen, chatten of surfen zonder dat iemand je echte identiteit kan achterhalen. Grote telecomoperatoren zoals Proximus en Telenet vragen een elektronische identiteitskaart. Dat systeem is moeilijk te omzeilen, maar bij andere operatoren kan je ook zonder elektronische identiteitskaart registreren.



Een van die operatoren is Lycamobile, een operator met een miljoen klanten die zich vooral richt op mensen die veel naar het buitenland bellen. Die operator vraagt enkel een duidelijke foto van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Maar de operator controleert niet of je wel echt de eigenaar bent. Ook Belga bestelde enkele weken terug een sim-kaart bij Lycamobile en kon de kaart registreren zonder juiste gegevens. Enkele dagen later werd de kaart toch geblokkeerd bij gebrek aan een geldig document.



VTM Nieuws registreerde ook bij Carrefour Mobile een simkaart met naam, adres en geboortedatum van een buurvrouw. Carrefour geeft toe dat het systeem niet waterdicht is en belooft het probleem aan te pakken.