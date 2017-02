Waarom de batterij van de nieuwe Nokia 3310 wél een maand meegaat en smartphones al na één dag plat zijn

FT

Nokia wil ons graag doen geloven dat de batterij van de nieuwe 3310 een maand lang meegaat. Onze doorsneesmartphone zingt het nog geen werkdag uit. Nochtans zal je met de 3310 ook foto's kunnen maken, naar de radio kunnen luisteren en Twitter of Facebook kunnen checken. Wat vreet dan vooral energie? "Het voortdurend zoeken naar signalen: gps, wifi of 4G, bluetooth,... Wie echt wil dat de batterij van zijn of haar smartphone langer meegaat, mag hem eigenlijk niet gebruiken waarvoor hij werd gemaakt", zegt professor Computerwetenschappen aan de UGent, Koen De Bosschere.

Al na enkele uurtjes apps checken, berichtjes sturen, spelletjes spelen of bellen, doen de meeste toestellen de ogen toe. Wie de smartphone dus 's nachts niet oplaadt - "een discipline die je moet kweken" zegt professor De Bosschere -, kan de volgende dag wel eens stevig vloeken. En ja, je kan ervoor zorgen dat de batterij van je iPhone het langer uitzingt. Schakel wifi of mobiele data uit, laat je toestel niet zoeken naar gps- of bluetoothsignalen, verwijder alle apps en zorg ervoor dat je met het toestel enkel kan bellen en sms'en - maar ook niet te veel. "Vergelijk de batterijduur van een gsm met de tank van je auto. Wanneer je veel op benzine of diesel wil besparen, laat je de wagen beter aan de kant staan. Je kan je dan natuurlijk beginnen af te vragen waarom je überhaupt een auto koopt. Dat is ook zo bij een smartphone", vergelijkt De Bosschere. Het toestel bijvoorbeeld voortdurend in vliegtuigmodus laten - alle draadloze functies worden dan uitgeschakeld - is geen optie. Je bent dan immers onbereikbaar op elke mogelijke manier (en da's niet het principe van een smartphone). Welke gsm-functies nu het meest energie vreten, daarover kan De Bosschere geen uitsluitsel geven. "Alles hangt ook af van welk model smartphone je gebruikt en waarvoor je hem het vaakst nodig hebt." De toestellen vandaag de dag hebben steeds grotere schermen, die de beeldkwaliteit verhogen, maar ook meer energie verbruiken. Er zijn de apps die op de achtergrond blijven draaien - vooral Facebook en Instagram halen veel data binnen omdat ze gebruikmaken van foto's -, er zijn de notificaties,... "De smartphone voert steeds zwaardere taken uit." Wie zelf het batterijgebruik van zijn of haar toestel wil testen, kan dat. Bij iPhone volstaat het naar het menu 'Instellingen' te scrollen en vervolgens 'Batterij'. In ons geval blijkt vooral Facebook de grote slokkop, gevolgd door Instagram, WhatsApp, het begin- en toegangsscherm en het gebruik van het belmenu.

Gedragsverandering

Is er in de toekomst dan geen smartphonebatterij die net als de Nokia een maand (dat geldt voor wie ongeveer één uur per dag belt of vijf à zes uur per week) kan meegaan? De Bosschere: "Het lijkt misschien alsof er de voorbije jaren geen vooruitgang werd geboekt, maar dat is wel het geval. Er is wel degelijk een evolutie, maar ik verwacht dat het toch nog enkele jaren zal duren vooraleer de capaciteit van een batterij met factor 10 zal toenemen. Dan zal de consument zijn of haar gsm-toestel of laptop enkel in het weekend moeten opladen bijvoorbeeld. Er verdwijnen daarnaast ook een pak zorgen om plots met een lege batterij te zitten."



Een gedragsverandering dus. "We zullen niet meer koortsachtig op zoek moeten naar stopcontacten zodra we een vergaderzaal binnenstappen of een luchthaven. Die oplaadpalen kunnen dan verdwijnen. Vandaar dat ik, als prof, ook zeg: het is niet nodig om alle auditoria in de toekomst vol stopcontacten te steken."



Niet spotgoedkoop

De Bosschere betwijfelt trouwens of de nieuwe Nokia 3310 zal aanslaan bij het publiek. "Nokia wil iedereen natuurlijk met verstomming slaan en zet die langere batterijduur extra in de verf. Al denk ik niet dat het een echte wereldhit zal worden en het eenvoudige toestelletje de geavanceerde smartphone van de troon zal stoten." De professor plaatst daarnaast ook enkele vraagtekens bij de prijs van het toestel. "49 euro is niet duur, maar de prijs ligt ook niet tien keer lager dan een gewone smartphone. Voor een beperkte functionaliteit vind ik de Nokia 3310 niet erg goedkoop. En waarom zou je hem kopen als tweede gsm (zoals Nokia het verwoordde, red.)? Op reis heb ik net veel tijd om Facebook en andere apps te checken", lacht De Bosschere. "Misschien dat het toestel wel aanslaat in Afrika, waar er vaker problemen zijn met de stroom en internetverbindingen vaak verre van optimaal zijn."