Vlaanderen wil drones inzetten tegen bouwovertredingen

25/02/17 Bron: Belga

Als het van de Vlaamse overheid afhangt, dan worden bouwovertredingen straks opgespoord met een drone. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag. Vlaams minister ­Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, ziet het als "een geschikt systeem om inbreuken vast te stellen

Ze onderzoekt nu of drones het werk van inspecteurs op het terrein wat ­makkelijker kunnen maken. Schauvliege bekijkt daarvoor een proefproject in Anderlecht dat binnenkort van start gaat. Een drone - kostprijs 1.600 euro - zal er in een dichtbebouwde wijk twee dagen lang in de lucht hangen. Specifiek om illegale bijbouwen op te sporen. Anderlecht overweegt de drone ook uit te rusten met een warmtecamera, om te controleren of de huiseigenaar voldoende thermische isolatie heeft aangebracht.



Volgens de Privacycommissie mag zo'n drone maar onder bepaalde voorwaarden beelden maken van mensen hun tuin. "Enkel als alle veiligheids- en privacyregels worden gevolgd", stelt voorzitter Willem Debeuckelaere. "Zo mag niemand herkenbaar in beeld komen. Als dat toch gebeurt, moeten die gegevens gewist worden. Op de luchtbeelden van Google zijn mensen ook altijd onherkenbaar gemaakt. De drone moet voorts op een bij wet vastgestelde hoogte vliegen. Zeker als hij binnen de bebouwde kom wordt gebruikt."



"We moeten inderdaad voldoende garanties hebben dat de privacy gewaarborgd is", benadrukt Schauvliege. "Dit is absoluut een vereiste wanneer we de drones inzetten."