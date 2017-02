OPROEP: welk berichtje van je geliefde bewaar je voor eeuwig en altijd op je gsm?

Door: redactie

4/02/17 - 13u51

Iedereen heeft wel een sms'je of WhatsApp-berichtje dat hij of zij niet kan wissen. Een samengebalde liefdesverklaring, een ontroerende boodschap, een knipoog, een paar lieve woorden nét op het moment dat je dat het hardst nodig had.



Stuur je berichtje vóór 11 februari naar: Dialoog-Valentijn, 3535@hln.be, sms 3535, of Het Laatste Nieuws, Dialoog-Valentijn, Postbus 3535, 1730 Asse. Vermeld zeker je naam en woonplaats.