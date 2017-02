iPhone4-gebruikers stappen naar rechter: "Apple heeft Facetime expres kapotgemaakt"

Door: redactie

3/02/17 - 13u34 Bron: ANP/BuzzT

Wijlen Steve Jobs (1955-2011) stelde in 2010 de Iphone4 voor aan toenmalig Russisch president Dmitry Medvedev. © epa.

Apple wordt in Californië voor de rechter gedaagd, omdat de gigant iPhone-gebruikers zou hebben gedwongen hun toestel te upgraden naar iOS 7 om geld te besparen. Dat meldt AppleInsider. De zaak is aangespannen door een grote groep mensen in een zogenoemde classaction lawsuit.

Apple heeft volgens de groep expres FaceTime kapotgemaakt voor toestellen die draaiden op iOS 6 of een ouder systeem. Door de stap zou hardware als iPhone4 en 4S onbruikbaar zijn geworden.



Toen FaceTime in 2010 werd gelanceerd, bood Apple twee manieren om die dienst te kunnen gebruiken. Bij de ene methode werden audio- en videogegevens via een directe verbinding verstuurd. Bij de andere werd gebruikgemaakt van servers van een derde partij die worden gerund door Akamai.



368 miljoen dollar boete

Die tweede optie werd aanvankelijk slechts minimaal gebruikt. In november 2012 oordeelde een jury dat de eerste methode van Apple inbreuk maakte op patenten van VirnetX. Apple kreeg daarvoor een boete van 368 miljoen dollar opgelegd. Het oordeel van de jury betekende ook dat Apple deze technologie niet meer kon gebruiken, om een verdere inbreuk te voorkomen. De rekeningen van Akamai liepen door de verandering flink op.



Voor Apple leek de oplossing om de kosten te drukken te liggen bij iOS 7. Een van de verbeteringen die dit systeem zou bieden, was een methode waarbij de eerste technologie weer kon worden toegepast, zonder dat sprake was van een inbreuk op de patenten van VirnetX.



Interne mails

De groep die deze nieuwe zaak heeft aangespannen tegen Apple baseert zich onder meer op getuigenissen uit de VirnetX-zaak en interne mails. Daaruit zou blijken dat Apple een plan bedacht om FaceTime op iOS 6 en oudere systemen kapot te maken door een essentieel digitaal certificaat voortijdig te laten vervallen. Apple zou op 16 april 2014 het plan in werking hebben gesteld, om vervolgens te zeggen dat de problemen waren ontstaan door een bug.



De upgrade waartoe gebruikers werden gedwongen, zou te veel zijn geweest voor oudere hardware, zoals de iPhone 4 of 4S. Die toestellen crashten door de update of werden een stuk langzamer.

Hoeveel schadevergoeding wordt geëist, is onbekend.