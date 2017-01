Vreemdgaande vrouw sms't per ongeluk verkeerd nummer en krijgt wijze raad

Door: redactie

De sms-conversatie tussen ene 'Dee' en een onbekende gaat viraal. Dee bedriegt haar vriend Kevin en is in de waan dat haar berichtjes bij haar scharrel Jackson terechtkomen, maar dat is niet zo. Screenshots van de berichtjes zijn op socialemediasite Imgur beland. Wie ze heeft geplaatst, blijft voorlopig onduidelijk.

Dee steekt van wal door 'Jackson' te waarschuwen dat haar vriend Kevin op de hoogte is van hun verhouding. Ze gebruikt de telefoon van haar vader, omdat ze haar eigen telefoon niet meer heeft. Ze vraagt Jackson om niet in te gaan op de woedende berichten die Kevin wellicht zal sturen. De vrouw is er beroerd aan toe en weet zich geen raad. Kevin heeft de pikante berichtjes die ze naar Kevin stuurde gevonden. Hij wil ze doorsturen naar zijn vrienden.



'Jackson' is de eerst nog behulpzaam, maar doet later iets opmerkelijk, hij geeft 'Dee' een berisping. "Het is jouw fout. Als je echt om hem gaf, zou je niet met mij iets zijn begonnen. Je ben misschien nog niet te laat. Geef hem even de tijd om alles op een rijtje te zetten", klinkt het in een sms'je. Dee aanvaardt wat 'Jackson' haar kwalijk neemt. Volgens haar wil Kevin niet met haar verder.



De onbekende antwoordt vervolgens dat ze de hele zaak als een levensles moet zien. Ze kan best op zoek naar een nieuwe partner die haar opnieuw de liefde kan doen ontdekken. Maar wie een scheve schaats rijdt, blijft dat ook in de toekomst doen, vindt hij.



Dee is helemaal van de kaart en vraagt om te stoppen met de berichten te sturen. De onbekende gaat op het verzoek in. Hij snapt dat ze misschien gekwetst achterblijft, maar hoopt dat ze niet verweesd achterblijft. Hij herhaalt dat Kevin wellicht hun relatie toch nog een nieuwe kans geeft.



Als klap op de vuurpijl deelt hij haar mee dat hij Jackson helemaal niet is. Een verbaasde Dee vraagt dan met wie ze heeft staan sms'en. "Gewoon een onbekende die al is bedrogen."