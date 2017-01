Smartphone stoot tv van de troon

Door: redactie

25/01/17 - 07u43 Bron: Digimeter, belga

© Thinkstock.

Voor het eerst is het scherm van onze smartphone belangrijker dan dat van onze televisie. Dat blijkt uit de jaarlijkse imec Digimeter. Het onderzoek legt nóg een digitale primeur bloot: er zijn nu meer Vlamingen met een smartphone (55 procent) dan Vlamingen met een reguliere gsm. Door dat toenemende aantal en door het stijgend gebruik van sociale media blijft ook 'digibesitas' toenemen in Vlaanderen. Dertien procent van de Vlamingen lijdt eraan.

"De smartphone komt centraal in alles wat we doen", zegt professor Lieven De Marez (imec/UGent), auteur van de Digimeter. 34,6 procent van de Vlaamse ondervraagden duidt de smartphone dan ook aan als het scherm dat zij het minst kunnen missen. 'Slechts' voor 28,7 procent van hen is dat nog altijd de televisie. Het is al de negende Digimeter en voor het eerst wordt het schermpje van de smartphone dus belangrijker bevonden door de Vlaamse gebruiker dan het tv-scherm. Alleen zestigplussers blijven vasthouden aan de tv.



Het gebruik van de meeste digitale technologieën (zoals pc's, laptops, tablets en digitale tv's) groeit niet meer in Vlaanderen, behalve smartphones en wearables (zoals smartwatches). Amper zes procent van de Vlamingen zegt anno 2016 thuis over geen enkel slim (aan het internet verbonden) digitaal toestel te beschikken. Dat betekent dat bijna iedereen over de mogelijkheid beschikt om altijd en overal online te zijn. "De adoptie van slimme toestellen bereikt dan ook een saturatiepunt", zegt professor De Marez. "Alleen het aantal smartphones (van 68,5 procent in 2015 naar 74 procent in 2016) en wearables (van 7,6 naar 13,2 procent) zien we stijgen."



Facebook-hype voorbij

Ook sociale media zitten nog altijd in de lift. Acht op de tien Vlamingen gebruiken minstens één socialemediakanaal per maand, 26 procent van de Vlamingen gebruikt maandelijks minstens vier socialemediakanalen. Facebook blijft nummer één, al gaan vooral YouTube, Instagram en Pinterest er sterk op vooruit. "Vooral bij jongeren is de Facebook-hype trouwens voorbij, slechts voor vier op de tien is dit nog het belangrijkste platform."



Wat we hebben, gaan we ook almaar intensiever gebruiken. In de categorie 15 tot 39-jarigen zegt één op de drie ondervraagde Vlamingen afhankelijk te zijn van de smartphone en vier op de tien zijn afhankelijk van sociale media - bij de 20-29 jarigen is zelfs 55 procent afhankelijk van de sociale media. "Een kwart is afhankelijk van beide en lijdt aan digibesitas. Over alle leeftijdscategorieën heen is dat 13 procent van de Vlamingen", weet professor De Marez.