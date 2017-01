Afmetingen batterij aan basis van problemen Samsung Galaxy Note 7

Door: redactie

20/01/17 - 15u29 Bron: The Wall Street Journal

Een ontplofte Samsung Galaxy Note 7. © photo news.

Samsung had al aangegeven bekend te maken wat er precies aan de hand was met de Galaxy Note 7, de smartphone die plots begon te roken of in sommige gevallen zelfs ontplofte. Volgens de krant 'The Wall Street Journal' liggen de afmetingen van de batterij en enkele productieproblemen aan de basis.