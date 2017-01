Hoe veilig zijn je computergegevens? Drie dingen die je moet weten

Door: redactie

Het internet kreeg de afgelopen maanden te maken met ongekend grote datalekken en computeraanvallen. Hoe wapen je jezelf vandaag tegen ongewenste indringers? Hier zijn de drie thema's waarop je vandaag 'mee' moet zijn.

1. Chatberichten zijn veilig Toen berichtendienst WhatsApp in aprilal zijn berichten voorzag van end-to-end-encrytpie, en de dienst voor zijn meer dan 1 miljard gebruikers de garantie bood dat je berichten niet meer kunnen worden onderschept door derden, reageerden privacyorganisaties positief. End-to-end-encryptie betekent namelijk dat een bericht wordt versleuteld vanaf het moment waarop je het hebt ingetikt in WhatsApp, en het pas wordt gedecodeerd op de smartphone van je ontvangers. De communicatie zelf, die over het internet gaat, is onleesbaar: het systeem is dus relatief waterdicht. Er zijn echter partijen, zoals overheden, die er niét zo blij mee zijn, en die pleiten voor regelingen waarbij er een uitzondering kan worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het opsporen van terroristen of criminelen. Lees ook Waarom je moét kiezen tussen Google, Microsoft of Apple

2. Je inloggegevens staan wellicht ergens te koop Het afgelopen jaar is er een reeks grote datalekken geweest, waarvan het zakelijke netwerk LinkedIn in mei de spits mocht afbijten. Een hacker zette de gegevens van 117 miljoen LinkedIn-gebruikers te koop. Andere bedrijven volgden: Tumblr, Dropbox, Adultfriendfinder, VK en last but not least Yahoo, met liefst een miljard buitgemaakte gebruikersgegevens. De voornaamste remedie hiertegen: gebruik een uniek en sterk wachtwoord per website. Verander meteen het wachtwoord dat je op een van de zonet genoemde websites hebt aangemaakt, als je dat nog niet had gedaan. Liefst door een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, met leestekens, hoofd- en kleine letters, en cijfers erin. En gebruik slechts één wachtwoord per website: als je gegevens van één gekraakte site zijn ontvreemd, probeert degene die ze in handen krijgt ze meteen ook uit op tal van andere bekende sites.