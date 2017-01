Whatsapp-berichten dan toch niet zo beveiligd als gedacht?

Door: redactie

Berichten in WhatsApp zouden versleuteld en beveiligd moeten zijn, maar anderen kunnen via een achterdeur misschien toch meekijken. Dat komt door een gat in de encryptie. Tobias Boelter, onderzoeker van de Universiteit van Californië, heeft het gat ontdekt en doet vandaag zijn beklag in The Guardian.