Samsung komt nog dit jaar met smartphone die kan uitklappen tot tablet

redactie

12/01/17 - 20u59 Bron: ANP; The Korea Herald

We zijn benieuwd of het toestel op deze concepttelefoon zal lijken. © Samsung.

Samsung heeft een plooibare smartphone ontwikkeld die kan uitklappen tot een tablet. De telefoon zou al in oktober van dit jaar op de markt komen.

Het is geen geheim dat Samsung al langer werkt aan vouwbare apparaten. Vorig jaar testte het Zuid-Koreaanse bedrijf een oprolbare telefoon uit, maar dat project stond nog te veel in de kinderschoenen om op de markt te brengen. Telefoons kunnen we dus nog niet meteen oprollen, maar opvouwen wordt straks wel mogelijk.



Samsung wil zich niet vergalopperen en brengt de smartphone voorlopig uit in een beperkte oplage van 100.000 toestellen. Dat meldt The Korea Herald op basis van bronnen binnen Samsung. Het grotere scherm zou ideaal zijn voor films of als kleiner alternatief voor de laptop. Een klein nadeel: de telefoon wordt iets dikker dan wat we nu gewoon zijn.



Volgens de bronnen van Korea Herald zou ook concurrent LG plannen hebben om een plooibare smartphone uit te brengen. Die telefoon komt waarschijnlijk pas volgend jaar op de markt.