Waarom je moét kiezen tussen Google, Microsoft of Apple

Door: redactie

12/01/17 - 21u26 Bron: Tweakers.net

© Microsoft.

Tweakers De concurrentie tussen hardwarefabrikanten en internetbedrijven is zo groot geworden dat ze alles doen om de consument langzaam in te kapselen in een omgeving van op elkaar aansluitende producten en diensten. Op dit moment zijn er zo drie dominerende 'ecosystemen': dat van Apple, Microsft en Google. Hoe worden we er als consument beter of slechter van als we meer en meer in de ervaring van één merk worden binnengehouden?

Apple © Apple. Klanten van Apple zijn trouw en gewend aan de erg gesloten besturingssystemen (Mac OS X op de computer, iOS op de iPhone en iPad) van het bedrijf uit Cupertino. Applegebruikers zijn meestal ook fanatieke voorstanders van 'hun' merk, en vinden het dus niet erg om buiten de grenzen gaan die Apple heeft afgetekend. Apples eigen hardwareproducten en diensten werken onderling enorm goed samen. Het bedrijf sleutelt daar ook constant aan: sinds de introductie van OS X Yosemite in 2014 bouwt Apple allerlei bruggetjes tussen iOS en zijn OS voor de Mac. Een handige functie is bijvoorbeeld Universal Clipboard: als je ingelogd bent bij iCloud, kun je tekst, links en andere zaken knippen op het ene apparaat, en weer plakken op het andere.



Door de nieuwe constellatie die zich de afgelopen vijf jaar is gaan aftekenen in het computergebruik, riskeert Apple wel dat het zijn trouwste gebruikers van zich vervreemdt, en dus ook de waarde van zijn hele ecosysteem onderuit haalt. De Mac is niet langer Apples kernproduct, en krijgt dus niet meer de aandacht die hij ooit heeft gehad. Puur naar de omzet gekeken is dat niet vreemd: de iPhone en iPad zorgen voor 75 procent van de omzet, de Mac maar voor 10 procent. Lees ook Zo ziet de toekomst van virtual reality eruit

Nieuwe BlackBerry heeft toch weer toetsenbord

Vijf smartphonetrends voor 2017

Microsoft © Microsoft. Microsoft zet het nadrukkelijkst in op een breed ecosysteem. Er zijn Windows-versies voor meerdere toestellen, zowel klassieke pc's als tablets en smartphones, en die varianten vertrekken allemaal vanuit dezelfde kern. De pc is natuurlijk de bakermat van Windows, en hier verloopt het wisselen van apparaat ook het soepelst. Dankzij het Microsoft-account kun je van je desktopsysteem naar je laptop overstappen, met behoud van je instellingen en het uiterlijk van het besturingssysteem. Bovendien wordt de gebruiker op al die Windowsproducten bediend door één enkele app-winkel. Ook zet Microsoft zichzelf steeds meer op de kaart als hardwarefabrikant, met zijn Surface-pc's en -tablets.



De grote olifant in de kamer is Microsofts marktaandeel op de smartphonemarkt. Dat is namelijk nihil, en dat is funest voor het hele concept. Het gebrek aan apps werd altijd genoemd als een van de grootste minpunten van Windows Phone, maar Microsoft heeft ondertussen flink geïnvesteerd in tools voor ontwikkelaars. Tegelijkertijd maakt het bedrijf zijn eigen applicaties toegankelijk voor zo veel mogelijk platformen: kijk naar de Office-apps, Cortana, Drive, tot zelfs Solitaire, die ook beschikbaar zijn voor iOS en Android.