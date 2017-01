Zo ziet de toekomst van virtual reality eruit

Door: redactie

Virtual reality draaide in 2016 om de introductie van de eerste vr-brillen. Dit jaar, zo bleek vorige week op de Consumer Electronics Show, wordt er vooral vooruit gekeken. Een aantal technologische verbeteringen die we de komende jaren mogen verwachten.

Scherper beeld dankzij 4k per oog Hoewel we behoorlijk enthousiast zijn over alle vr-brillen die in het afgelopen jaar zijn uitgekomen, is het overduidelijk dat er op het gebied van beeldkwaliteit nog heel wat te winnen valt. De pixeldichtheid van de huidige schermen is nog laag, waardoor je een soort raster ziet. Een ander aandachtspunt is de beperkte kijkhoek, waardoor het lijkt alsof je een helm op hebt.



Het Chinese Pimax Technologies probeert beide problemen op te lossen met zijn nieuwste vr-bril: de Pimax 8k VR. Zoals de naam al zegt, is de gecombineerde resolutie van deze bril 8k, oftewel 4k per oog. Dat is fors meer dan de resolutie van huidige vr-brillen en het levert een onmiskenbaar scherper beeld op. De Pimax 8K VR biedt niet alleen een hogere resolutie, maar ook een breder blikveld. Je hebt minder het idee door een verrekijker of vizier te kijken.



De demo die we kregen met de Pimax 8K VR, was dus overtuigend, maar er is nog een boel onduidelijk. Om te beginnen heeft het bedrijf op dit moment weinig kapitaal en het zal daarom proberen via Kickstarter geld bij elkaar te krijgen voor de massaproductie.



Over wat het vervolgens op de markt gaat brengen, werd nog wat vaag gedaan. De bril zelf gaat in ieder geval minder dan vijfhonderd dollar kosten, maar wat je erbij krijgt, is nog niet duidelijk. Grote spelers als HTC en Oculus zijn hier in hun r&d-labs ook al zeker mee bezig en het moet wel heel gek lopen, willen ze bij een volgende generatie brillen geen grote sprong in resolutie en beeldhoek maken.

Eyetracking: betere prestaties, meer realisme In een compleet andere hoek van de beurs vonden we een bedrijf dat op een eigen manier zijn steentje wil bijdragen aan de beeldkwaliteit van vr-brillen: Fove. Het toonde een prototype van een vr-bril met infraroodcamera's waarmee geregistreerd kan worden waar de gebruiker precies naar kijkt. Met die informatie kan een vr-ervaring net even wat realistischer gemaakt worden. Dankzij die oogtracking kan flink bespaard worden op de hoeveelheid rekenwerk: alleen waar je naar kijkt, moet volledig scherp zijn. Volgens de medewerkers van Fove bespaart het met de huidige implementatie ongeveer zestig procent op de benodigde grafische processorkracht.



Hoewel Fove binnenkort een eigen headset op de markt brengt, is het niet de bedoeling om de concurrentie aan te gaan met andere vr-brillen. De huidige hardware is puur bedoeld om de techniek te demonstreren. Het uiteindelijke doel is om de technologie, zowel hardware als software, te licenseren aan fabrikanten als HTC en Oculus in de hoop dat volgende generaties van hun vr-brillen ermee worden uitgerust. Wij kunnen alleen maar hopen dat dit lukt, want het voegt echt iets toe aan de ervaring en verlaagt de drempel wat systeemeisen betreft.

Handen en voeten Hoe meer je fysiek betrokken wordt bij een vr-ervaring, des te meeslepender die is. We zien al een aantal jaar allerlei producten op de CES die hieraan een steentje moeten bijdragen, met wisselend effect. Zo werken verschillende bedrijven aan loopbanden waarop je in elke richting kunt lopen. Omdat je als gebruiker op je plek moet blijven, hang je in een ongemakkelijk harnas en daarnaast komt de ervaring gewoon niet in de buurt van echt lopen. Erg warm worden we er niet van.



Dit jaar kwamen we een andere variant tegen: vr-sandalen. Deze zijn uitgerust met verschillende actuatoren en kunnen daardoor haptische feedback geven aan je voeten. Althans, dat is het idee. De demo die we konden doen, bestond deels uit een lang pad met verschillende soorten ondergronden, bijvoorbeeld steen, gras en sneeuw. Hoewel we verschil voelden in wat de schoen deed, voelde het niet daadwerkelijk aan als een specifieke ondergrond. Daarbij waren de sandalen zwaar en oncomfortabel, en reageerden ze niet goed. De hand-controllers die we erbij konden gebruiken, waren niet veel beter.



Dat betekent niet dat handen geen belangrijke rol kunnen spelen in vr, zolang het product maar goed is. Bij HTC zagen we ook twee soorten vr-handschoenen, waaronder de Manus VR. De komende ontwikkelaarskit van deze hardware van Nederlandse makelij werkt met nauwkeurtige flexsensoren waarmee de buiging van elke vinger per gewrichtje geregistreerd kan worden.