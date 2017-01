Na de heisa over brandende batterijen: 'personal transporters' maken comeback

(sam)

10/01/17 - 18u31 Bron: Daily Mail, Mashable, The Star

De Geoblade ziet er heel futuristisch uit. © afp.

tech Of ze nu Hoverboard, Geoblade of Segway heten: kleine elektrische vervoermiddelen duiken steeds vaker op in het straatbeeld. En natuurlijk ook op de CES-technologiebeurs, waar fabrikanten de toekomst rooskleurig inzien.

Ze zien het ook groots, want Robert Bigler van Hoverboard Technologies noemt zijn nieuwste tuig "de toekomst van persoonlijke stadsmobiliteit". Het heet Geoblade, en het is een nieuwe versie van het eenwielige Hoverboard. Met ledverlichting aan alle kanten ziet het er echt uit als een futuristisch snufje.

Duur Robert Bigler van Hoverboard Technologies. © afp. Het eerste Hoverboard van het bedrijf was met een prijskaartje van ongeveer 4.000 dollar bijzonder duur. De Geoblade moet 1.500 dollar (1.418 euro) kosten: nog altijd niet goedkoop, maar toch al een pak minder dan de 4.000 dollar waarmee de voorganger op de markt kwam.



Daarvoor krijg je een 'personal transporter' met ingebouwde Bluetoothspeakers, een pneumatische band en uitneembare batterijen. De Geoblade rijdt tot 16 kilometer ver met een maximale snelheid van 25 kilometer per uur. "Het is hard als surfen op het land", zegt Bigler, die de toestellen gemeengoed ziet worden "zoals een fiets".

Andere toestellen © reuters. Terwijl je bij de Geoblade dwars staat zoals bij een skateboard, sta je gewoon rechtop met je lichaam naar voren bij het 'offroad hoverboard' van Swagtron. "Je kan ermee rijden in het zand, op het gras. Dankzij de lucht in de wielen heb je meer stabiliteit", zegt Robert Reeves van Swagtron aan de Daily Mail. Met de T6 kan je tot 20 uur rijden met een topsnelheid van 20 kilometer per uur, en dat voor een prijs van 500 dollar (473 euro).



Het bedrijf stelde nog andere kleinere hoverboards voor en plant ook een eenwielige variant en een soort skateboard met twee wielen. © afp.

Segway © afp. Eenwielers werden ook voorgesteld door FutureMotion en Segway, de uitvinder van een van de eerste 'personal transporters'. Dat laatste bedrijf presenteerde ook een tweewielig board met een stuurkolom die gebruikers toelaat te navigeren met hun knieën.



Gerry White van Segway zegt dat deze apparaten het nog altijd goed doen, ondanks de concurrentie van andere merken. "Dit segment is door het dak gegaan", zegt hij aan de Daily Mail, en hij merkt nog op dat de toestellen van zijn bedrijf "sterk superieur zijn aan hoverboards". Gerry White van Segway demonstreert de nieuwe mini pro. © photo news.