"Nieuw topmodel iPad heeft scherm van 10 à 10,5 inch"

tech Apple brengt dit voorjaar drie nieuwe iPads uit, waarvan het topmodel een scherm van 10 à 10,5 inch krijgt. Dat beweert analist Ming-Chi Kuo, die bekendstaat om zijn accurate voorspellingen over Apple-producten.

De tweede iPad waar Kuo van spreekt, is de opvolger van de 12,9 inch-tablet in de iPad Pro-serie. Dat scherm blijft even groot, terwijl de goedkoopste variant een scherm van 9,7 inch krijgt.



Blog MacOkatara schreef in november dat het nieuwe topmodel een 10,9 inch-scherm zou hebben, waarbij de Touch ID-vingerafdrukscanner in het scherm zou zitten.



Apple presenteerde vorig voorjaar voor het laatst een nieuwe iPad, wat toen de 9,7 inch-variant van de iPad Pro was.