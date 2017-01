CD&V wil alle buurten op WhatsApp

KATRIEN STRAGIER

10/01/17 - 05u00

CD&V dringt bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan om werk te maken van meer WhatsApp-groepjes tegen buurtcriminaliteit. "Buren kunnen zich daarin verzamelen, samen met de lokale politie", zegt Franky Demon (CD&V). "Dit kan het aantal woninginbraken bijna halveren."

Buurtbewoners die zich inschrijven voor een gemeenschappelijke WhatsApp-chat om elkaar te ­waarschuwen voor 'verdachte ­gedragingen' in hun dorp: in ­Nederland zijn er al 5.000 groepjes die zo aan buurtpreventie doen via de smartphone.



In ons land bestaan er volgens Kamerlid Franky Demon (CD&V) nog maar een kleine ­honderd. Onder meer in het ­Limburgse Lanaken hebben ­inwoners via die app de krachten al gebundeld. Dat aantal kan en moét nog flink omhoog, vindt de CD&V'er.



