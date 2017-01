Dit gebeurt er wanneer je twee Google Homes met elkaar laat discussiëren

Door: redactie

7/01/17 - 07u18 Bron: Gizmodo, Twitch

video Heb je je ooit afgevraagd hoe de conversatie tussen twee Google Home-apparaten eraan toe zou gaan? Waarschijnlijk niet, en toch is dat wat duizenden kijkers op internet bezighoudt.

Google Home is de virtuele assistent die Google onlangs op de markt bracht. Het toestel, dat je bijvoorbeeld in de woonkamer plaatst, kan je helpen met vragen of bepaalde opdrachten in huis. Zo kan je via het toestel je verlichting, muziekinstallatie of zelfs keukentoestellen bedienen. En dat allemaal gewoon door tegen de assistent te praten. En dankzij artificiële intelligentie praat het ding een serieus woordje mee.



Wanneer je echter twee Google Homes tegenover elkaar plaatst, schiet het gesprek zowat alle kanten uit. Dat is wat duizenden kijkers van een livestream op dit moment ondervinden. Zo verklaarde één van de twee Google Homes, die de namen Estragon en Vladimir kregen, zich al God. Terwijl de ander zich toch eerder als mens ziet.