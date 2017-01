Nieuwe BlackBerry heeft toch weer toetsenbord

Door: redactie

BlackBerry komt met een nieuwe mobiele telefoon. Opvallendste verandering: het qwerty-toetsenbord is terug. BlackBerry had die juist laten vallen om mee te gaan met de populaire smartphones van Apple en Samsung. Het toestel, dat nog geen naam heeft, is gepresenteerd op de technologiebeurs CES in Las Vegas.