Dit zijn de snufjes van de toekomst

6/01/17

De eerste dag van de Consumer Electronics Show, de grootste electronica- en gadgetbeurs ter wereld, is achter de rug. Op de beurs in Las Vegas staan 4.000 bedrijven, die er allemaal hun nieuwe snufjes komen voorstellen. Wie de trends van de toekomst wil kennen, komt ze daar als eerste tegen.



Op deze beurs werden ook ooit de camcorder, de CD-speler en de Xbox voorgesteld. Nu zijn we al enkele jaren verder en de producten evolueren mee. Zo worden hier de een plooibare televisie of een slimme haarborstel voorgesteld, die je vertelt hoe gezond je haar is.



Op de beurs worden bijna 200.000 bezoekers verwacht.