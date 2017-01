Is dit de langverwachte Samsung Galaxy S8?

Door: redactie

6/01/17 - 09u29 Bron: Belga

Een gelekte foto op een Chinese blog doet de geruchten rond de lancering van het nieuwe smartphonemodel Samsung Galaxy S8 oplaaien. Volgens insiders mogen we ons binnenkort aan een gouden toestel met afgeronde kanten, een scherm over de hele lengte en zonder homeknop verwachten.

De Galaxy S8 is niet alleen het nieuwste model van de smartphonefabrikant, maar ook een redmiddel van Samsung om de consumenten het fiasco van de Galaxy S7 te doen vergeten. Op de blog SamMobile gaan geruchten de ronde dat het toestel in februari gelanceerd zal worden. Hoewel de fabrikant officieel nog weinig over de smartphone heeft gelost, is het wel al een van de meest besproken modellen van de laatste maanden.



Toch is niet iedereen zeker van de betrouwbaarheid van de gelekte foto. Omdat er geen knoppen op het toestel staan, vragen heel wat surfers zich af of het beeld bewerkt werd. Maar het is volgens experts wel mogelijk een smartphone zonder knoppen te maken. Bijvoorbeeld door een scherm te ontwikkelen dat oplicht van zodra je het aanraakt.



Andere geruchten suggereren dat Samsung een grote vraag van het product verwacht. Bronnen melden dat Samsung voor de eerste productielijn op 10 miljoen Galaxy S8-toestellen mikt.