Vijf smartphonetrends voor 2017

Door: redactie

5/01/17 - 14u39 Bron: Tweakers.net

© Huawei.

Tweakers.net Nu vrijwel iedereen een smartphone heeft en iedere telefoon een groot touchscreen en zo weinig mogelijk knoppen, is de ruimte om te innoveren wel heel klein geworden. Maar meesters van creativiteit tonen zich juist in de beperking. Welke nieuwe trends toverden smartphonefabrikanten de laatste jaren uit hun hoed, die dit jaar een nieuwe standaard lijken te worden? We identificeerden er vijf.

Betere accuduur © Samsung. Het verlengen van de accuduur hangt af van een aantal factoren: een zuinigere processor en een grotere accu zijn belangrijke elementen voor een langere accuduur. Op dat gebied zetten Samsung de toon met zijn S7 Edge, wiens 3600mAh-accu een behoorlijke verbetering was tegenover de accu van ongeveer 2600mAh in de S6 edge. Bovendien zagen we vorig jaar de trend dat ook kleine camera's vaak een batterij met grote capaciteit begonnen te krijgen. Deze grote accu's in niet zo grote telefoons geven veel hoop voor 2017; dergelijke accu's zijn in massaproductie en er kunnen dus snel meer modellen komen met deze veel grotere capaciteit. Bovendien zijn het niet gelijk obese smartphones; ze hebben een alleszins redelijk formaat en gewicht, waarmee het aantrekkelijke telefoons kunnen worden in 2017. Op gebied van het stroomverbruik van de processors is er ook veel winst geboekt. Lees ook Smart-televisie is nog altijd niet zo slim

Na de Chinaphone is er nu de Chinacam

Review MacBook Pro 15,4": Touch Bar heeft zijn prijs

Dubbele camera's © LG Electronics. Ooit, toen tv-fabrikanten volop bezig waren met 3d, zagen we voor het eerst dubbele camera's in smartphones. De LG Optimus 3D en HTC Evo 3D konden beelden in drie dimensies opnemen en afspelen. Het waren, in 2011, de eerste smartphones met dubbele camera's. Die technologie is nooit weggeweest. De HTC One M8 en Honor 6 Plus uit 2014 hebben ook twee sensors aan de achterkant. Nu is de dubbele camera heel normaal. Het is alleen nog onduidelijk welke implementatie het meest aan populariteit gaat winnen. Huawei heeft ingezet op de combinatie van een zwart-wit- en kleurensensor, LG heeft een groothoeklens en Apple heeft gekozen voor een telelens met een mogelijkheid tot 'optische zoom'. Als de meerwaarde blijkt en de consument bereid is om hiervoor extra in de buidel te tasten, is wat we nu zien nog maar het begin. Want een smartphone met meer dan twee camera's is niet ondenkbaar, zeker niet als de verschillende implementaties, diepte, brandpuntsafstanden, beeldoptimalisatie en slimme zoom, worden gecombineerd.

Modules op telefoons © Motorola. Project Ara, de volledig modulaire telefoon van Google, zal er niet komen. Desondanks bracht 2016 genoeg om hoopvol over te zijn. De half-modulaire telefoon maakte zijn opwachting. Daarbij mag een eervolle vermelding voor het Nederlandse Fairphone niet ontbreken. Zijn Fairphone 2 pioniert het idee van een smartphone waarin veel componenten te vervangen zijn door betere versies, waaronder de camera en het scherm. In een tijd waarin laptops die functie juist verliezen, is het verfrissend om te zien dat het zelf repareren en upgraden van je telefoon tot de mogelijkheden kan behoren.



De meest veelbelovende implementatie van modules komt van Lenovo met de Moto Z-serie. De modules werken makkelijk en snel en het zijn er bovendien al heel wat: een cameramodule van Hasselblad die optische zoom en een xenon-flitser toevoegt, een JBL-speaker waar voor een telefoon angstaanjagend hard geluid uit komt en een beamer die beelden op de muur van een verduisterde kamer kan toveren. Uiteraard kun je ook 'gewoon' een accu toevoegen om je telefoon langer mee te laten gaan.



LG probeerde het ook met zijn Friends-systeem. Dat is functioneel een minder groot succes. Voor elke module moet de accu eruit en het hele systeem voelt fragiel en staat de bouwkwaliteit van het toestel in de weg. Desondanks heeft LG, net als Lenovo, meerdere malen gezworen ermee door te gaan en nieuwe modellen die compatibel zijn uit te brengen.

Weg met schermranden © Xiaomi. Er zit nog wat rek in de schermgrootte van telefoons. Omdat de schermranden nog best behoorlijk zijn en de technologie om die kleiner te maken klaarligt, zullen fabrikanten grotere schermen in behuizingen met hetzelfde formaat proberen te proppen. Dat is precies wat we nu zien, in zowel het geruchtencircuit als in het echt. Het meest prominente voorbeeld daarvan is de Mi Mix van Xiaomi. De voorkant van de telefoon bestaat voor 84 procent uit scherm en de randen zijn daadwerkelijk minimaal. Daardoor kunnen fabrikanten dus meer scherm kwijt in een behuizing van dezelfde grootte. De geruchten zoals ze nu zijn duiden erop dat zowel Samsung als Apple dat doen voor hun belangrijkste toestellen van 2017. Dat doen ze vooral door het scherm aan alle kanten over de zijkant heen te krullen, iets dat mogelijk is door de techniek van buigbare schermen.