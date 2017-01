Technologie om uw leven makkelijker te maken: dit zijn de interessantste CES-nieuwigheden

Ronald Meeus

Het publiek tijdens een media-event voor de opening van de Consumer Electronics Show © cesweb.

Technologie Een nieuw jaar, een nieuwe Consumer Electronics Show. Al een halve eeuw is de jaarlijkse vakbeurs voor de elektronicasector in Las Vegas het moment waarop fabrikanten van allerhande apparatuur en gadgetterie hun nieuwste waren tonen. Hier zijn zes van die innovaties die ons meteen in het oog sprongen.

Terwijl de Consumer Electronics Show stilaan zijn deuren opent in het Las Vegas Convention Center en de Sands-exporuimte in het Venetian-hotel, hebben heel wat elektronica- en technologiefabrikanten hun belangrijkste aankondigingen al gedaan tijdens eigen media-events.



Uit dat prille aanbod komen al heel wat nieuwe en lopende technologietrends boven: het internet of things speelt een grotere en grotere rol, autoconstructeurs steken constant nieuwe elektronica aan boord, en tv-fabrikanten zoeken nieuwe manieren om u uw huidige televisietoestel te laten vervangen door een fonkelnieuw apparaat. Een overzicht van de belangrijkste aankondigingen. Lees ook Hoe verleng je de batterijduur van je smartphone?

Norton Core © Symantec. Wat een vreemde demarche van Symantec, een Amerikaans softwarebeveiligingsbedrijf bekend van de Norton-antivirussoftware, om ineens zo'n futuristisch ogend hardwareproduct op de markt te brengen.



Maar de Norton Core past in een nieuwe tactiek die het bedrijf aandraagt in dit tijdperk van het 'internet of things': het is een ultrabeveiligde draadloze router voor in huis, die niet alleen uw computers maar ook uw geconnecteerde lampen, keukentoestellen en andere 'slimme' apparatuur beschermt.

Acer Predator 21X © Acer. Hebt u 10.000 euro veil voor een nieuwe laptop? U misschien niet, maar de Taiwanese pc-fabrikant Acer gokt erop dat hij makkelijk 250 aardbewoners vindt die de exclusieve Acer Predator 21x wel in huis zullen halen.



Het is een laptop gericht op verstokte gamers, en die staan erom bekend dat ze niet voor een duizendje terugdeinzen wanneer het om de allernieuwste pc-hardware gaat. En die zit in de Predator 21X, met twee van de allernieuwste videochips, de allerrecentste i7-processor van Intel, en een mechanisch toetsenbord.

Samsung QLED TV © Samsung. Natuurlijk hoeft u niet meer verbaasd te zijn wanneer een televisiefabrikant een nieuwe magische schermtechnologie ten tonele brengt, die een nog scherper beeld en nog betere kleurdiepte belooft. Samsung bracht, op de Bühne van zijn pre-CES-mediaconferentie, een televisietoestel onder de aandacht met een nieuw soort nanokristallen in de beeldplaat, de zogeheten 'quantum dots', die de klaarheid en kleurzuiverheid van het beeld een heel eind moeten oppompen.



De centrale boodschap blijft dezelfde als bij iedere nieuwe tv-innovatie, van iedere tv-fabrikant: uw huidige toestel is niks meer waard.

LG Picture-on-wall © LG Electronics. Nog zo'n 'nice to have'-vernieuwing op gebied van televisietoestellen is deze ultradunne OLED-tv van de Koreaanse fabrikant LG Electronics, die gewoon tegen de gebruiker zijn muur kan worden gekleefd. Door middel van een systeem met magneten, welteverstaan, zodat de schade beperkt blijft.



De W7, zoals LG het toestel doopte, is het nieuwste product dat gebaseerd is op de OLED-beeldtechnologie: de beeldkristallen verlichten zichzelf, zodat er achter het paneel geen verlichting meer moet worden gestopt. Dat zorgt ervoor dat het toestel slechts 2,57 millimeter dik is, en dus - volgens LG - als een 'raam' kan worden beschouwd.

BMW HoloActive Touch © BMW. Autofabrikanten wurmen zich de afgelopen vijf jaar steeds steviger binnen in de CES-zalen, vooral om de innovaties te tonen die ze bìnnen hun toekomstige wagens willen brengen.



De Duitse fabrikant BMW trekt dat wel erg ver door met zijn HoloActive Touch-boordcomputer die, in plaats van de bestuurder naar een aanraakscherm middenin het dashboard te doen reiken, alle functies in een holografisch menu naar voren brengt. De aanrakingen worden geregistreerd door lichaamssensoren, maar het systeem geeft ook een soort tactiele feedback.