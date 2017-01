Verzekeraar vervangt personeel door kunstmatige intelligentie

Door: redactie

3/01/17 - 14u36 Bron: ANP/BuzzT

De supercomputer 'Watson' van IBM. © ap.

Een Japanse verzekeraar is van plan medewerkers te ontslaan en te vervangen door kunstmatige intelligentie (ai). Fukoku stapt over op een systeem dat is gebaseerd op de supercomputer Watson van IBM.